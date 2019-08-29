Нальчик, , 12:17 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии готовились теракты. Задержан подозреваемый в их подготовке. Изъяты две готовые к применению бомбы. Об этом ИА REGNUM 29 августа сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Террорист Иван Шилов © ИА REGNUM

Тайник с самодельными взрывными устройствами был обнаружен в лесу в Урванском район — недалеко от сел Черная речка и Алтуд. Обе бомбы были большой мощности их уничтожили на месте во избежание взрыва при транспортировке.

Их владелец ФСБ совместно с местной полицией был установлен и задержан в городе Нарткала. Ранее он уже был осужден за террористические преступления.