Нальчик, , 12:16 — REGNUM

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ пресекли подготовку терактов в Кабардино-Балкарии, сообщили 29 августа в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что в лесном массиве вблизи населенных пунктов Черная речка и Алтуд был обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами большой мощности, которые были обезврежены на месте.

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Сотрудники ФСб установили причастного к изготовлению взрывных устройств, им оказался ранее судимый за преступление террористической направленности местный житель. Мужчина дал признательные показания о подготовке терактов в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля сотрудники ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из объектов инфраструктуры Татарии, подготовку которого вели сторонники «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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