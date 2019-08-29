Рабат, , 12:17 — REGNUM

Сразу семь футбольных болельщиков, наблюдавших 29 августа за матчем в пригороде Тарундат (Марокко), погибли в результате наводнения, внезапно «накрывшего футбольное поле». Об этом сообщает официальное агентство MAP news.

По данным журналистов, погибли шестеро взрослых и 17-летний юноша, еще один пожилой человек получил травмы. Спасаясь от потоков хлынувшей воды, люди искали убежища на крышах соседних зданий.

По данному факту начато официальное расследование.

Ранее метеорологическая служба Марокко предупредила о риске вероятности выпадения осадков в нескольких регионах страны.