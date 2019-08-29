Абакан, , 11:38 — REGNUM

В Абакане (Хакасия) задержали мужчину, подозреваемого в совершении иных действий сексуального характера в отношении детей. Как сообщили ИА REGNUM 29 августа в республиканском следственном управлении СКР, в отношении 38-летнего абаканца возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, днём 25 августа мужчина припарковал свой автомобиль около детской площадки на улице Некрасова. Находясь в автомобиле, злоумышленник «совершил в отношении трёх девочек семи, восьми и девяти лет иные действия сексуального характера».

Одна из девочек рассказала о произошедшем своей матери. Женщина сообщила о преступлении в правоохранительные органы.

Мужчину задержали, расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года стало известно, что суд в Якутии признал бывшего школьного учителя физкультуры виновным в совершении 29 эпизодов изнасилований несовершеннолетней и приговорил к 20 годам строго режима.

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