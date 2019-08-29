Донецк, 29 августа 2019, 11:50 — REGNUM
Один военнослужащий Народной милиции ДНР погиб, ещё один получил тяжёлые ранение во время боестолкновения с группой боевиков ВСУ, сообщили 29 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В пресс-службе отметили, что во время осмотра тела погибшего зафиксировано отсутствие одного уха. Специалисты считают, что украинские диверсанты отрезали ухо с мёртвого тела.
Напомним, за прошедшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 108 единиц боеприпасов, повредив гражданскую инфраструктуру населённых пунктов Горловка и Зайцево.
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