Донецк, , 11:50 — REGNUM

Один военнослужащий Народной милиции ДНР погиб, ещё один получил тяжёлые ранение во время боестолкновения с группой боевиков ВСУ, сообщили 29 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«В настоящее время он находится в медицинском учреждении и ему оказывается необходимая медицинская помощь. Трое наших защитников пропали без вести. Нами проводятся розыскные мероприятия», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что во время осмотра тела погибшего зафиксировано отсутствие одного уха. Специалисты считают, что украинские диверсанты отрезали ухо с мёртвого тела.

«Мы не исключаем, что это дело рук диверсионной группы, которая таким образом оставила себе трофей, подтверждающий факт убийства нашего военнослужащего», — добавил представитель народной милиции ДНР.

Напомним, за прошедшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 108 единиц боеприпасов, повредив гражданскую инфраструктуру населённых пунктов Горловка и Зайцево.

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