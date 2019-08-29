Харгейса, , 11:45 — REGNUM

По меньшей мере три человека погибли и еще 18 получили ранения в результате сильных дождей в Харгейсе, столице самопровозглашенной республики Сомалиленд. Об этом передает ВВС Africa, ссылаясь на местные СМИ.

Дождь, сопровождаемый шквалистым ветром, начался в Харгейсе во вторник, 27 августа. От удара стихии обрушились крыши нескольких домов и других зданий.

Как сообщает местное новостное издание «Somaliland Standard», президент самопровозглашенного государства Муси Бихи Абди посещал пострадавших в больницах Харгейсы.