Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM

Двоих подозреваемых в сбыте фальшивой купюры задержали полицейские в Ростовской области. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

По словам правоохранителей, жители Ростова-на-Дону 45-летний мужчина и 39-летняя женщина, которая была уже ранее осуждена за кражу, попытались расплатиться на кассе гипермаркета города купюрой номиналом пять тысяч рублей. Кассир заметил признаки подделки банкноты и порекомендовал обратиться в банк бля проверки подлинности купюры.

Однако подозреваемые не послушали сотрудника супермаркета и попытались вновь сбыть банкноту, теперь уже в кассе банка, где и были задержаны правоохранителями. Сомнительная купюра была изъята и обследована сотрудниками экспертно-криминалистического отдела, которые установили, что она является поддельной.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186. Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.