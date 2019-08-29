Великий Новгород, , 11:25 — REGNUM

В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на трансформаторной подстанции. Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении Следственного комитета России, 33-летний мужчина погиб 23 июля 2019 года на электроустановке в посёлке Панковка Новгородского района.

Была проведена доследственная проверка, которая установила, что рабочий оказался на крыше электроустановки без сопровождения оперативного персонала, который занимается её обслуживанием. Выяснилось также, что электроустановка не была обесточена, но рабочий всё-таки был допущен к работе.

В итоге мужчина погиб от удара электрическим током, получив травмы, не совместимые с жизнью.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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