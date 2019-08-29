Астрахань, , 11:24 — REGNUM

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей в Астрахани пострадали пять человек, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, авария произошла в ночь на 29 августа на улице Сен Симона, водитель KIA Spectra не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Honda Accord, после чего Kia врезался в торговый павильон.

В результате происшествия пострадали водители обоих машин, а также три пассажира KIA. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Астраханской области в результате ДТП погибли четыре человека. Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на 148-м километре автотрассы Волгоград — Астрахань.

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