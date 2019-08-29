Курск, , 11:26 — REGNUM

Жесткая посадка самолета Ан-2 произошла в Льговском районе Курской области. Ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел днем 28 августа в районе поселка Селекционный. Самолет обрабатывал поле химикатами, зацепил кроны деревьев и аварийно приземлился. На борту был один пилот, он не пострадал.

Разрушений на земле нет. Выясняются обстоятельства авиапроисшествия, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Краснодарском крае разбился вертолет, пилот которого осматривал поля. Мужчина погиб при крушении, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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