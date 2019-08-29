Красноярск, , 11:18 — REGNUM

МБУ «Авиалесоохрана» опубликовало на своём сайте оперативные данные, свидетельствующие об увеличении числа лесных пожаров в России, по которым прекращены работы по тушению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На утро 29 августа в стране действовало 106 лесных пожаров-отказников, а их общая площадь доставила 451 949 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 28 августа в стране действовало 75 лесных пожаров, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а их общая площадь оценивалась в 451 879 га.

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Больше всего леса, который в соответствии с нормативными документами Минприроды РФ можно не тушить в силу труднодоступности очагов возгорания и экономической нецелесообразности, находится Красноярском крае (13 пожаров общей площадью 277 987 га). Далее следуют: Якутия (84 пожара-отказника общей площадью 145 989 га) и Чукотка (один пожар площадью 16 169 га).

Напомним, в конце июля 2019 года лесные пожары, бушевавшие в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии, повлияли на распространения дымового шлейфа от гари на сотни тысяч километров. Мгла окутала отдельные территории Приморского, Сибирского и Дальневосточного федерального округов. А общая площадь горения лесов составляла более 2 миллионов гектаров.