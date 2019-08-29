Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM

Полицейские нашли омичку 2015 года рождения, ушедшую из дома 17 августа, в городе Санкт-Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 августа в УМВД по Омской области.

По данным ведомства, заявление о пропаже мать девочки подала в полицию 28 августа. По её словам, девочка самовольно ушла из дома 17 августа и до сих пор не вернулась. Мать предположила, что школьница могла автостопом добраться до Санкт-Петербурга. При себе девочка могла иметь гитару-укулеле.

Сотрудники полиции нашли школьницу в Санкт-Петербурге. Её поместили в социальное учреждение и планируют передать законным представителям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 августа стало известно, что в Омске полицейские ищут несовершеннолетнего жителя Ленинского округа, который не появлялся дома с 23 августа.

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