Новосибирск, , 11:14 — REGNUM

Аварийно-спасательная служба Новосибирской области на своей станице в социальной сети «ВКонтакте» выложила фотографии с разбора завалов на месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске.

Скриншот со страницы Аварийно-спасательной службы Новосибирской области в ВКонтакте»

«28 августа 11 спасателей Аварийно-спасательной службы Новосибирской области в числе группировки из 328 человек приняли участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, — отмечается на странице службы.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, спасатели уже завершили работы на месте ЧП в Новосибирске. Под завалами погибли три человека, один получил травмы.

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