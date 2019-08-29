Владивосток, , 11:13 — REGNUM

В прямом эфире программы «Вести Приморья» глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что стихийное бедствие, обрушившиеся на Владивосток не сорвёт проведение Восточного экономического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Ни на 2 сентября, когда мы будем проводить День знаний, ни на открытие Восточного экономического форума, к которому идёт плановая подготовка, прошедший ливень не повлияет. Последствия мы устраним и форум пройдёт организованно, на высоком уровне», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUMВладивосток накануне юбилейного ВЭФ получил мощный удар стихии. Власти Приморья и городской мэрии контролируют ситуацию и заверяют, что в ближайшие дни устранят последствия разгула стихии. Но впереди ещё минимум два дня проливных дождей.