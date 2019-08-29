Ульяновск, , 11:07 — REGNUM

В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту происшествия в одной из школ города, где ученик получил тяжёлую травму головы в ходе работ на пришкольном участке. Об этом сообщает региональная прокуратура.

ЧП произошло 26 июня 2019 года в одной из школ Ульяновска. Надзорное ведомство со ссылкой на локальные акты сообщает, что малолетний ученик вместе с другими детьми участвовал в работах на пришкольном участке (вскапывание земли, посев, полив, прополка, сбор семян). Данные работы были организованы школой.

Предварительно установлено, что на пришкольном участке между детьми произошёл конфликт, в результате которого малолетний учащийся нанёс сверстнику мотыгой несколько ударов по различным частям тела. Пострадавший был доставлен в больницу с тяжелой травмой головы.

В ходе проверки прокуратурой установлено, что руководство школы не получило согласия родителей на привлечение детей к труду, при этом ответственность за организацию процесса была возложена на заведующую хозяйством, у которой отсутствовало педагогическое образование.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Отметим, что наиболее резонансное дело по факту халатности в Ульяновской области расследовалось в 2017 году. Тогда следствие отмечало, что халатность местных чиновников и должностных лиц оперативных служб стала одной из причин трагедии, случившейся в ульяновском селе Старый Уренбаш, где во время пожара в частном жилом доме погибли трое детей. По данным прокуратуры, пожарная автоцистерна вместо 10 минут заправлялась около получаса, а второй экипаж для этих целей вообще был направлен в поселок Чердаклы. Значительный перерыв в действиях, направленных на тушение пожара, возник вследствие отсутствия в специальном гидранте необходимого давления воды.