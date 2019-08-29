Красноярск, , 11:05 — REGNUM

Обстановка с пожарами в российских лесах за последние сутки несколько улучшилась. По данным, которые приводит на своём сайте ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 29 августа в стране 139 лесных пожаров по которым проводились работы по активному тушению. Их общая площадь составляет 45 298 га. Это более чем на 5 тысяч гектаров меньше, чем сутки назад.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 28 августа в России действовало 136 лесных пожаров, по которым проводились работы по активному тушению. Их общая площадь составляла 50 531 га.

Больше всего леса сейчас горит в Красноярском крае (109 общей площадью 24 808 га). Далее следуют: Камчатка (два пожара площадью 14 266 га) и Забайкалье (16 пожаров на площадью 5760 га).

Читайте также: Площадь лесных пожаров в России вновь увеличилась