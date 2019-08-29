Майдугури, Нигерия, , 11:00 — REGNUM

Боевики, связанные с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), убили 11 строителей на северо-востоке Нигерии, передает Deutsche Welle Swahili.

По информации издания, атака была совершена на деревню Ваджирко, расположенную в 150 км от столицы штата Борно города Майдуруги. Многие были ранены, сообщили информационному агентству AFP свидетели произошедшего.

Известно, что связанные с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевики имеют большое влияние в районе Ваджирко.