Барнаул, , 10:47 — REGNUM

В ГУ МЧС по Алтайскому краю предупреждают о резком изменении характера погоды в регионе. По данным спасателей, в ближайшие двое суток (30 и 31 августа) порывы ветра на Алтае могут достигать 17−23 метров в секунду.

Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

«По прогнозу синоптиков 30 августа в Алтайском крае ночью местами в западных, днём в отдельных районах небольшой дождь, гроза, при грозе днём местами умеренный дождь. В утренние часы местами туман», — отмечается в официальном сообщении МЧС. Аналогичные погодные явления будут наблюдаться и в последний день лета, 31 августа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, помимо ветряной погоды в Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность.

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