Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 11:03 — REGNUM

Паводок начал топить набережную в Комсомольске-на-Амуре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О начале затопления набережной сообщила пресс-служба администрации Комсомольска.

Отметим, что подтопление началось на реконструируемой части набережной. Власти города не будут принимать дополнительных мер по защите этого участка. Как рассказали «Интерфакс — Дальний Восток», у чиновников в приоритете спасение от подтопления авиационного завода и жилого квартала Менделеева.

Как сообщало ИА REGNUM, гидрологи ухудшили прогноз по паводку у Комсомольска-на-Амуре. Уровень Амура у города может превысить отметку в 8 метров. Критической для города является значение в 6,5 метра.