Раменское, Московская область, , 11:18 — REGNUM

В Раменском районе Подмосковья уничтожили поле дикорастущей конопли. Опасные растения обнаружили сотрудники МУ МВД России «Раменское» и УНК ГУ МВД России по Московской области в ходе профилактического спецрейда «Маяк», сообщили 29 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

При обследовании территории полицеские обнаружили участок дикорастущей конопли общей площадью около 3 га. Проведённый анализ образцов подтвердил, что растения содержат наркотическое вещество тетрагидроканнабинол.

К полю пригнали спецтехнику и сожгли растения, предварительно скосив побеги и перепахав почву. Общая масса уничтоженных сорняков составила свыше 3 тонн.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области уничтожили 200 кг дикорастущей конопли. Растения обнаружили сотрудники правоохранительных органов городского округа Серебряные Пруды.

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