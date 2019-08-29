Дрогобыч, Украина, , 10:32 — REGNUM

В городе Дрогобыч Львовской области задержаны два работника коммунальных служб, сообщили 29 августа в пресс-службе Национальной полиции Львовской области.

«8 августа полицейские задержали двух работников коммунального предприятия, 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу города Дрогобыч», — сказано в сообщении.

По факту обрушения жилого дома возбуждено дело по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства», «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Служебная халатность».

Напомним, в многоквартирном доме произошёл взрыв, который привёл к обрушению подъезда. Спасатели нашли под завалами тела восьмерых погибших.

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Как сообщало ИА REGNUM, спасатели и коммунальщики опровергли ранее озвученную версию того, что в доме произошёл взрыв бытового газа.

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