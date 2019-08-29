Дрогобыч, Украина, 29 августа 2019, 10:32 — REGNUM
В городе Дрогобыч Львовской области задержаны два работника коммунальных служб, сообщили 29 августа в пресс-службе Национальной полиции Львовской области.
По факту обрушения жилого дома возбуждено дело по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства», «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Служебная халатность».
Напомним, в многоквартирном доме произошёл взрыв, который привёл к обрушению подъезда. Спасатели нашли под завалами тела восьмерых погибших.
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Как сообщало ИА REGNUM, спасатели и коммунальщики опровергли ранее озвученную версию того, что в доме произошёл взрыв бытового газа.
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