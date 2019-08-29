Уфа, , 10:35 — REGNUM

Водителя, который отказался посадить в автобус незрячую девушку с ребенком и собакой-поводырем отстранили от работы на время внутренней проверки и могут уволить. Об этом 29 августа сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

«Водитель вообще отстранен от работы с самого первого дня, как мы узнали об этом инциденте. Пока мы все не выясним, он на линию не будет выпущен. По итогам проверки он может быть уволен», — рассказали журналистам представители компании.

По словам руководства автотранспортного предприятия, перед выходом на рейс водитель прошел обязательный инструктаж и медицинский контроль.

Напомним, что 24 августа в Уфе водитель отказался пускать в автобус незрячую девушку с ее малолетним ребенком из-за собаки-поводыря. По словам очевидцев, у собаки была специальная шлейка с соответствующей надписью, а у хозяйки все документы, которые подтверждали, что собака является поводырем.

По данному факту прокуратура Башкирии начала проверку.