Серов, Свердловская область, , 10:20 — REGNUM

В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия на дороге между Серовом и Гари погиб человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Также в результате ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в семь вечера 28 августа. По данным дорожной полиции, сидевшая за рулём «ВАЗ-21 740» женщина допустила выезд на встречную полосу и столкнулась с машиной «Форд Фокус». Установлено, что прав на управление автомобилем у женщины не было.

В иномарке помимо водителя находились четыре пассажира, в том числе трое детей. Все они получили травмы, а 10-летняя девочка госпитализирована в реанимационное отделение детской городской больницы Серова.

В «семёрке» помимо водителя находились два пассажира, один из которых скончался на месте от полученных травм. Женщина-водитель и 58-летняя мать погибшего получили тяжёлые травмы и находятся в реанимации.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.