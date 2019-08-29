Иркутск, , 09:57 — REGNUM

После получения известия о состоявшимся в Тулуне митинге с требованием встречи с президентом Владимиром Путиным власти Иркутской области рассказали, что делается для поддержки пострадавших от мощнейшего наводнения предпринимателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Как следует из официального сообщения иркутского правительства, с 26 августа специалисты министерства экономического развития под руководством замминистра, представители институтов развития региона и аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей ведут прием в межведомственном консультационном центре в Тулуне.»За три прошедших дня обратилось порядка 200 предпринимателей. С помощью специалистов они готовят пакеты документов для получения субсидий и других мер поддержки», — пояснила заместитель министра экономического развития региона Марина Петрова.Она также пообещала, что 30 августа такой же консультационный центр откроется в Нижнеудинске. По её словам, также завтра власти начнут предоставлять займы тем предпринимателям, которые первыми подготовили пакеты документов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутскую область пришло после проливных дождей 26 июня 2019 года, подтопив более 100 населённых пунктов. Наиболее пострадавшими городами стали Тулун и Нижнеудинск, где напор воды был такой силы, что смыл целые кварталы вместе с домами.

Российский президент Владимир Путин посещал Приангарье дважды. Во время своего последнего визита он общался с пострадавшими в Тулуне. Граждане сообщили главе государства о том, что недовольны оказываемой помощью и действиями местных властей во время паводка. Позднее прокуратура подтвердила, что в муниципалитетах знали о предстоящем бедствии, но не предупредили людей.

Утром 29 августа порядка 250 предпринимателей Тулуна вышли на митинг. Горожане, оставшиеся без денег, бизнеса и работы, потребовали обещанной встречи с Путиным и рассказали, что не получили никаких субсидий.

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