Соледар, ДНР, 29 августа 2019, 09:57 — REGNUM
За минувшие сутки украинские силовики 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 108 единиц боеприпасов, сообщили 29 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском направлении ВСУ выпустили 12 снарядов из гаубиц калибра 122 мм, 25 мин калибра 120 мм, четыре мины калибра 82 мм, использовали вооружение БТР, гранатомётов АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
На донецком направлении украинские формирования выпустили 12 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.
На мариупольском направлении зафиксировано применение гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов со стороны ВСУ.
В результате обстрела населённого пункта Зайцево, повреждения получили три дома. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли Горловку из гаубиц, повредив местный рынок и исправительную колонию
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