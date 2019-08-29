Соледар, ДНР, , 09:57 — REGNUM

За минувшие сутки украинские силовики 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 108 единиц боеприпасов, сообщили 29 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили 12 снарядов из гаубиц калибра 122 мм, 25 мин калибра 120 мм, четыре мины калибра 82 мм, использовали вооружение БТР, гранатомётов АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские формирования выпустили 12 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксировано применение гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов со стороны ВСУ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты имени Изотова), Зайцево, Доломитное, Широкая Балка, Крутая Балга, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрела населённого пункта Зайцево, повреждения получили три дома. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли Горловку из гаубиц, повредив местный рынок и исправительную колонию

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