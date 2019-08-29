Красноярск, , 09:40 — REGNUM

В середине июля в Турции умерла 16-летняя жительница Красноярска через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит». Отец девушки не исключил, что тело его дочери могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов. Об этом он рассказал в интервью красноярскому телеканалу TBK.

В начале июля семья Ланшаковых отправилась на автомобиле в Турцию, на девятый день путешествия девушка пожаловалась на боль в животе. С острой болью ее доставили в частную клинику. Спустя семь часов у девушки произошла первая остановка сердца, а через полтора часа она скончалась.

Отец погибшей не исключил, что это убийство. По его словам, первый диагноз был острый аппендицит, но никто из врачей ничем не занимался — «ребенка просто убили капельницами и анализами».

«А ради чего? Мы сейчас читаем про такие же ситуации и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов», — сказал он, добавив, что врачи не выдали им никаких справок, кроме свидетельства о смерти.

Родители ребенка уже обратились в правоохранительные органы, следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Турции скончалась 12-летняя гражданка России, которая пострадала в результате несчастного случая в бассейне отеля в городе Бодрум. 18 августа руку девочки затянуло в трубу в бассейне. Ребенка сумели поднять из воды только через несколько минут. Она была госпитализирована в состоянии глубокой комы, 10 дней врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.

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