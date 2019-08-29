Хабаровск, , 09:39 — REGNUM

Уровень Амура у Хабаровска прибавил 8 см за прошедшие сутки. По состоянию на 29 августа он достиг отметки 641 см. В городе закрыли набережную для посетителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Закрыта нижняя часть набережной им. Невельского, примыкающая к реке — от речного вокзала до памятника культуры «Амурский утёс». На набережной продолжаются работы, установлена водоналивная дамба, заготовлены мешки с песком.

Как сообщало ИА REGNUM, гидрологи ухудшили прогноз по Комсомольску-на-Амуре. Уровень Амура у города в ближайшие дни может превысить 8 метров.