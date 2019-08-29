Иньчуань, Китай, , 09:34 — REGNUM

Шесть человек погибли и еще 14 получили ранения в результате столкновения двух автомобилей в Нинся-Хуйэском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Инцидент произошёл в 18:30 по местному времени 28 августа на одном из перекрестков в уезде Хэлань города Иньчуань, столицы Нинся, сообщили местные власти. Раненые получают медицинскую помощь в госпитале и находятся в стабильном состоянии. Предварительно расследование показало, что оба транспортных средства были перегружены. Причины произошедшего пока выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из тоннелей на скоростной трассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая произошел смертоносный пожар, в результате которого погибли пять человек.

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