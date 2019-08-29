Луганск, 29 августа 2019, 09:41 — REGNUM
За минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня, сообщили 29 августа в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В населённом пункте Голубовское повреждены три дома и поселковый клуб. Жертв среди жителей ЛНР нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики 35-й бригады морской пехоты ВСУ обстреляли населённый пункт Коминтерново. Они также подожгли поля, чтобы повредить инфраструктуру вокруг посёлка.
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