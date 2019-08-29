Анадырь, , 09:24 — REGNUM

У самолёта Sukhoi Superjet 100 при заходе на посадку в аэропорту Певек на Чукотке треснуло лобовое стекло, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пассажирский самолёт, выполнявший рейс по маршруту «Якутск-Певек» попал во внештатную ситуацию. При заходе на посадку на борту Sukhoi Superjet 100 треснуло лобовое стекло. Пилотам удалось посадить самолёт, обошлось без жертв.

«Посадка прошла штатно, никто не пострадал», — сказал собеседник телеканала «Якутия 24».

На борту самолёта находилось 109 пассажиров.

Вылет самолёта по обратному маршруту был отменён.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый случай ЧП с самолётами Sukhoi Superjet 100. В конце июля пилоты были вынуждены совершать посадку самолёта с треснувшим лобовым стеклом в аэропорту Владивостока.