Анадырь, 29 августа 2019, 09:24 — REGNUM
У самолёта Sukhoi Superjet 100 при заходе на посадку в аэропорту Певек на Чукотке треснуло лобовое стекло, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Пассажирский самолёт, выполнявший рейс по маршруту «Якутск-Певек» попал во внештатную ситуацию. При заходе на посадку на борту Sukhoi Superjet 100 треснуло лобовое стекло. Пилотам удалось посадить самолёт, обошлось без жертв.
«Посадка прошла штатно, никто не пострадал», — сказал собеседник телеканала «Якутия 24».
На борту самолёта находилось 109 пассажиров.
Вылет самолёта по обратному маршруту был отменён.
Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый случай ЧП с самолётами Sukhoi Superjet 100. В конце июля пилоты были вынуждены совершать посадку самолёта с треснувшим лобовым стеклом в аэропорту Владивостока.