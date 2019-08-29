Хабаровск, , 09:27 — REGNUM

Ущерб в 130 млн рублей понесли аграрии Хабаровского края в связи с паводком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Морис де Вламинк. Рюэй-ла-Гадельер. Начало 1930-х

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В регионе от паводка пострадали 46 сельхозпроизводителей. Подтоплены 19,4 тыс. гектаров сельхозземель — пастбищ, пашен и сенокосов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Хабаровского края помогает аграриям подготовить документы на возмещение ущерба. Средства поступят из федерального бюджета.