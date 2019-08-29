Хабаровск, , 09:26 — REGNUM

Более 500 человек вывезли спасатели МЧС на лодках из затопленных сел Нанайского района в Хабаровском крае за две недели прохождения паводка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Максим Мофра. Наводнение. 1886

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Эвакуированы жители сел Синда, Найхин, Даерга.

В село Дубовый мыс доставлено 1200 литров бутилированной воды для местных жителей. В сёлах продолжают укреплять береговые линии, заготавливают мешки с песком. В Нанайском района по состоянию на 29 августа в зоне подтопления 11 жилых домов в селах Дубовый мыс и Найхин.

Как сообщало ИА REGNUM, гребень амурского паводка проходит по Хабаровскому краю, в зоне подтопления города, посёлки, дороги.