Уагадугу, 29 августа 2019, 09:19 — REGNUM
Вооруженные лица, подозреваемые в причастности к рядам исламистских боевиков, через казнь убили троих жителей Буркина-Фасо. Об этом передает информационное агентство AFP.
Нападение произошло в деревне Курао в северном регионе Буркина-Фасо Туида, сообщает агентство безопасности страны.
«Жертвы были казнены, что вызвало панику в деревне», — рассказал местный чиновник AFP.
Решивший сохранить анонимность чиновник добавил, что нападение было совершено подозреваемыми в причастности к террористам.
Журналисты агентства сообщают, что бедная даже по западноафриканским стандартам страна, не имеющая выхода к морю, Буркина-Фасо традиционно страдает от регулярных засух и военных переворотов. В последние годы Буркина-Фасо также борется с мятежом исламистов.