Уагадугу, , 09:19 — REGNUM

Вооруженные лица, подозреваемые в причастности к рядам исламистских боевиков, через казнь убили троих жителей Буркина-Фасо. Об этом передает информационное агентство AFP.

Нападение произошло в деревне Курао в северном регионе Буркина-Фасо Туида, сообщает агентство безопасности страны.

«Жертвы были казнены, что вызвало панику в деревне», — рассказал местный чиновник AFP.

Решивший сохранить анонимность чиновник добавил, что нападение было совершено подозреваемыми в причастности к террористам.

Журналисты агентства сообщают, что бедная даже по западноафриканским стандартам страна, не имеющая выхода к морю, Буркина-Фасо традиционно страдает от регулярных засух и военных переворотов. В последние годы Буркина-Фасо также борется с мятежом исламистов.