Талица, Свердловская область, , 09:15 — REGNUM

Жителю посёлка Пионерский Талицкого района по суду запретили выгуливать собак на не огороженном участке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как уточнили в надзорном ведомстве, суд обязал обнести территорию участка, собственником которого является гражданин, глухим забором и разместить на ограде надпись о наличии за ней агрессивных собак.

Также на контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела по подозрению в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в отношении указанного гражданина.

Напомним, что инцидент произошёл 1 мая 2019 года. В тот день, принадлежащая гражданину собака напала на человека, нанеся ему травмы. Потерпевший был госпитализирован, но к сожалению впоследствии скончался.