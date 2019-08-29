Ханты-Мансийск, , 08:59 — REGNUM

В Советском районе Югры 29-летний гражданин осуждён за убийство своего 36-летнего знакомого. Инцидент произошёл в районе автопарковки возле одного из торговых центров, сообщает окружное управление СКР.

Конфликт разгорелся в ночь на 9 мая. В ходе ссоры гражданин несколько раз ударил своего оппонента по телу и голове. Очевидцы пытались пресечь противоправные действия. В итоге гражданин покинул место происшествия, а избитый им человек был без сознания госпитализирован.

В больнице мужчина скончался. А тот, кто его избил, по приговору суда отправится в колонию строгого режима. Ему назначено восемь лет лишения свободы.