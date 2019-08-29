Петропавловск-Камчатский, , 08:45 — REGNUM

Экс-начальника УМВД по Камчатскому краю будут судить в Петропавлоске-Камчатском. 56-летнего генерал-майора Александра Сидоренко обвиняют в хищениях и злоупотреблениях должностными полномочиями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение в отношении Александра Сидоренко. Его обвиняют в том, что он неоднократно принимал неправомерные решения при строительстве в столице Камчатки базы авиаотряда специального назначения УМВД РФ, связанные с приёмкой работ у подрядной организации и их оплатой, в том числе без фактического выполнения работ. При этом Сидоренко действовал вместе со своими подчиненными и знал о непригодности проектно-сметной документации объекта.

Действия Сидоренко нанесли казне ущерб в 87,9 млн рублей, а также привели к неэффективному расходованию 200 млн рублей.

Ещё один эпизод в деле полицейского генерал-майора связан с хищением в здании УМВД компьютерной техники. Сидоренко приказал своим подчиненным купить новую технику взамен украденной. Подчиненные выполнили приказ, потратив 2,8 млн рублей собственных средств.

Александр Сидоренко возглавлял УМВД Камчатки с 2011 года. В 2017 году, сразу по возвращении из отпуска, он был задержан оперативниками ФСБ в аэропорту Елизово. Его отконвоировали в Хабаровск, где он был арестован.

По одному делу с Сидоренко проходит и его бывший заместитель — полковник Зорян Гаврилюк. Он брал взятки у подрядчиков при строительстве объекта для авиаотряда. В апреле 2018 года он был задержан сотрудниками ФСБ в своей московской квартире.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву суд продлил домашний арест. Его подозревают в мошенничестве при сдаче в аренду недвижимости по завышенным ценам компании Роснефть.