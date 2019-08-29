Нижневартовск, Югра, , 08:27 — REGNUM

В югорском Нижневартовске завершено расследование уголовного дела об убийстве 71-летней женщины. Преступление произошло в коллективном саду «Черёмушки», сообщает окружное управление СКР.

Тело женщины было найдено 9 июня. Под подозрение попал 47-летний гражданин. По данным следствия, он пришёл к ней пьяным и стал просить денег, а когда та сделала ему замечание, то нанёс ей подручным предметом не меньше девяти ударов в голову. А чтобы скрыть следы преступления, поджёг дом.

Теперь ему грозит до 15 лет колонии.