Ставрополь, , 08:26 — REGNUM

Авария с участием маршрутного автобуса произошла в Ставропольском крае. Пострадали 17 человек. Их доставили в больницу, после осмотра в которой госпитализированы трое из пострадавших. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 августа в МЧС по региону.

Инцидент произошел на федеральной трассе «Кавказ» в черте Ставропольского края. Около 06:30 на 232-м километре автодороги в районе между Невинномысском и селом Кочубеевское пассажирское маршрутное такси «Мерседес» столкнулось с грузовиком МАН «Тонар». Маршрутка двигалась из Адлера во Владикавказ. В ней находилось 23 человека, в том числе пятеро детей.

По предварительным данным, погибших в результате ДТП нет.