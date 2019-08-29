Иркутск, , 08:16 — REGNUM

ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на прогноз синоптиков предупредило о том, что с 29 по 31 августа в западных, северных и южных районах Приангарья ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов, обусловленная установившейся тёплой сухой погодой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные лесные пожары пришли в леса Иркутской области ещё весной. В условиях резкого потепления и сильного ветра не потушенные палы раздуло на сотни тысяч гектаров. Ситуацию усугубляли сухие грозы. Но по состоянию на 29 августа в регионе действует только один пожар на площади в один гектар.

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