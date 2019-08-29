Петропавловск-Камчатский, , 08:22 — REGNUM

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке сопровождается сходом раскалённых лавин. Пепловый выброс, по данным японского спутника Himawari-8, растянулся на 42 км, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В камчатской службе мониторинга вулканов отмечают, что для авиации уровень опасности извержения Шивелуча установлен оранжевый. Также отмечается, что рост лавового купола продолжается, процессу сопутствует сильная фумарольная активность — выход пара и газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа на Камчатке активизировался вулкан Карымский. Он выбросил столб пепла на 2,5 км.