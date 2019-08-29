Челябинск, 29 августа 2019, 08:13 — REGNUM
В Челябинске расстрелявший председателя коллективного сада 67-летний садовод заподозрен в покушении на убийство. Об этом сообщает областное управление СКР.
Преступление произошло днём 28 августа в садоводческом товариществе «Меридиан». В здании правления садовод выстрелил в председателя из обреза охотничьего ружья.
Поводом для такого шага стала ссора. Дело в том, что по инициативе главы сада была снесена возведённая гражданином самовольная постройка.
Подозреваемый задержан. А пострадавший находится в больнице.
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