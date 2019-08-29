Челябинск, , 08:13 — REGNUM

В Челябинске расстрелявший председателя коллективного сада 67-летний садовод заподозрен в покушении на убийство. Об этом сообщает областное управление СКР.

Преступление произошло днём 28 августа в садоводческом товариществе «Меридиан». В здании правления садовод выстрелил в председателя из обреза охотничьего ружья.

Поводом для такого шага стала ссора. Дело в том, что по инициативе главы сада была снесена возведённая гражданином самовольная постройка.

Подозреваемый задержан. А пострадавший находится в больнице.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске садовод расстрелял председателя коллективного сада