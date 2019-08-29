Белогорск, Амурская область, , 08:11 — REGNUM

Из-за крайне изношенных тепломагистралей под угрозой срыва оказался отопительный сезон в Белогорске Амурской области. В городе введён режим ЧС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: ЕАО просит у федерального центра 98 млн на подготовку к зиме

В аварийном состоянии находится центральный участок тепломагистрали, а также канализационные сети Белогорска.

В настоящее время городские службы пытаются заменить сети, чтобы войти в отопительный сезон без потерь.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕАО просит у федерального центра 98 млн рублей на подготовку к зиме.