Красноярск, , 08:03 — REGNUM

В Красноярском крае на утро 29 августа в авиационной зоне действует один лесной пожар на площади 19 га — в Богучанском районе. Кроме того, в зоне контроля в Эвенкии зарегистрировано 121 возгорание на площади 303 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минлесхозе.

Напомним, власти имеют право не тушить возгорания в зоне контроля, если соответствующее решение примет специальная комиссия. Доводы комиссии следующие — эти пожары не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на и тушение превышают прогнозируемый ущерб от них.

По данным минлесхоза, за прошедшие сутки в крае потушено восемь лесных пожаров в трёх районах, в том числе шесть очагов в зоне контроля. В тушении принимали участие более 140 человек, две единицы техники. Работали 14 воздушных судов.

В целом ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае находится под контролем, заверили в министерстве.

В регионе действует режим ЧС из-за лесных пожаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 28 августа в Красноярском крае в наземной зоне был зарегистрирован один лесной пожар на площади 0,01 га, в зоне контроля — 117 лесных пожаров на площади 298 тыс. га.

Таким образом, за сутки площадь лесных пожаров в регионе выросла.

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