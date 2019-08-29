Мельбурн, Австралия, , 08:16 — REGNUM

В Сиднее задержали 42-летнего гражданина Мексики Хуана Мануэля Плаза Лопеса, который подозревается в использовании «трупных» коровьих шкур для контрабанды более 750 кг наркотиков. Об этом 29 августа сообщает Australian Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов, которые 10 августа провели досмотр контейнера с коровьими шкурами, изъяли всего 161 пакет. На контейнере была этикетка «соленая бычья кожа Cuero Verde Salado De Bovino». По предварительным данным, стоимость партии наркотиков оценивается в $566 млн.

«Это было что-то гнилое, прогорклое, грязное, желудочно-кишечное, тошнотворное и просто ужасное», — сказала начальник Австралийской федеральной полиции Аманда Кейтс.

Подозреваемый Плаза Лопес, прибывший в Австралию по туристической визе, предстал перед Магистратским судом Мельбурна в четверг, 28 августа. Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.