Вашингтон, , 07:55 — REGNUM

Пользователи из разных стран мира 28 августа сообщили о сбоях в работе сервиса Office 365, который является программным продуктом Microsoft. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать 28 августа около 21:45 по московскому времени. Подавляющее большинство жалоб (67%) связано с невозможностью установить связь с сервером Office 365. Кроме того, 28% пользователей жаловались, что не могут войти на сайт при вводе логина и пароля.

Жалобы поступают в основном от пользователей из США и Канады. Неполадки наблюдаются также в Германии, Нидерландах, Бельгии, Великобритании и Норвегии, но в гораздо меньшей степени. Незначительное количество жалоб было и с территории России — главным образом, у пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.

В Microsoft уже знают о проблеме и обещали разобраться с ней в ближайшее время.

Напомним, в Office 365 входят офисные программы, такие как Excel, Word, Outlook, а также Skype для бизнеса, SharePoint и Teams.

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