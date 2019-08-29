Благовещенск, , 08:01 — REGNUM

В Амурской области владельцы скота паникуют из-за массового уничтожения поголовья свиней. Люди категорически отказываются верить во вспышку АЧС, подтверждённую уже тремя лабораториями, по ночам пытаются тайно вывозить мясо, мешают работе ветеринаров. При этом учёные утверждают, что переболевшая АЧС свинья становится оружием массового поражения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Свиьи (сс)Falkenpost

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В Приамурье развернута беспрецедентная борьба с чумой свиней. Больное поголовье идёт под нож и сжигается, специальными дезинфицирующими растворами обрабатываются километры дорог, подворья. Аграрный сектор региона несёт колоссальные убытки. Тем не менее все мероприятия необходимы для того, чтобы не потерять вообще всё. Жители сеют панику в соцсетях, уговаривают не уничтожать, а лечить больную скотину. Но лечить больных АЧС свиней категорически нельзя.

«Для селян появление вируса — трагедия, люди теряют то, что нажито большим трудом. Но для специалистов появление АЧС не стало неожиданностью. Россельхознадзор несколько лет назад предупреждал: появление в наших краях чумы свиней — вопрос времени, в соседнем Китае вспышки заболевания фиксируются регулярно. Учитывая наш товарооборот, туристические и торговые обмены, транспортное сообщение — вполне логично было ожидать вирус у нас», — привела слова завкафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы эпизоотологии и микробиологии Дальневосточного государственного аграрного университета Зои Литвиновой газета «Амурская правда».

Литвинова предупреждает, что переболевшая АЧС свинья становится оружием массового поражения, заражая других животных. Вирус АЧС крайне устойчив. Поэтому уничтоженных свиней сжигают. Развеяла ученый и миф о том, что для человека мясо больных АЧС животных не представляет угрозы. Употребление в пищу такого мяса категорически запрещено. Человек, съевший мясо больной АЧС свиньи, становится переносчиком инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье число сёл, в которых введён карантин по АЧС, увеличилось на пять единиц. Карантин действует в четырёх муниципалитетах. Под нож идут тысячи больных животных.