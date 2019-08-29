Иерусалим, , 10:07 — REGNUM

28 августа спецслужбы Израиля предотвратили теракт на входе в военный суд на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet.

В результате проверки службами безопасности был задержан палестинец. Житель арабского поселения попытался пронести в здание суда взрывное устройство трубчатого типа, спрятанное под одеждой.

В настоящий момент Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) проводит расследование деталей инцидента.