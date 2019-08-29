Иркутск, , 07:27 — REGNUM

Обстановка с природными пожарами в Иркутской области значительно улучшилась. По данным официального сайта региона, в локализованном состоянии на утро 29 августа перешел один очаг (Ольхонский район). Площадь этого возгорания составляет один гектар.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 28 августа в Приангарье действовало два лесных возгорания общей площадью 1820 га (оба пожара зарегистрированы на территории Казачинско-Ленского района).

Всего за минувшие сутки, 28 августа, в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано три пожара на общей площади 3 712 га. Между тем, в конце июля лес в Иркутской области полыхал на площади в несколько сотен тысяч гектаров, а дымовой шлейф от гари достиг последних регионов.

Читайте также: Площадь природных пожаров в Приангарье значительно уменьшилась