Новосибирск, , 07:25 — REGNUM

Спасатели завершили работы на месте обрушения здания перекачивающей насосной станции в Новосибирске, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Окончен как разбор завалов, так и аварийно-спасательные работы. На месте ЧП работали 328 человек и 50 единиц техники, из них от МЧС России 227 человек личного состава и 37 единиц техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП в Новосибирске произошло днём 28 августа. Во время обрушения стены здания насосной станции погибли три человека, ещё один находится в больнице. Всего на объекте во время ЧП работали 13 человек.

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