Омск, , 07:17 — REGNUM

Житель Любинского района Омской области предстанет перед судом по обвинению в совершении особо тяжкого преступления. Как сообщили ИА REGNUM 29 августа в областном следственном управлении СКР, 40-летний мужчина обвиняется в убийстве, совершённом с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, в февраля 2016 года житель Любинского района вечером на дороге между населёнными пунктами встретил брата своей жены. Мужчины не ладили друг с другом. Злоумышленник избил шурина, отвёз его на автомобиле в лес, где привязал к дереву и связал его руки проволокой.

В радиусе 3 км от места преступления населённых пунктов не было. Мужчина оставил родственника умирать в лесу в 20-градусный мороз.

«Благодаря непрекращающейся работе органов УМВД России по Омской области по поиску считавшегося без вести пропавшим потерпевшего в апреле 2019 года была получена информация о причастности к его исчезновению обвиняемого и его явка с повинной в убийстве», — говорится в сообщении регионального следственного управления СКР.

На месте преступления нашли скелетированные останки погибшего. Уголовное дело направлено в суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Новоуральске Свердловской области местный житель напал на свою сожительницу и отрезал ей язык. Из-за полученной травмы женщина скончалась. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на шесть лет.

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